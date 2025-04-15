Фигуристка Шанаева пробуется в паре с победителем первенства России Артющенко

Серебряный призёр чемпионата России Елизавета Шанаева пробует кататься в паре с фигуристом Евгением Артющенко.

«Артющенко пробуется с Шанаевой в группе Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой», — приводит слова источника ТАСС.

Таким образом, Шанаева ушла из группы заслуженного тренера России Александра Жулина.

Ранее Артющенко катался в дуэте с Василисой Григорьевой. В прошедшем сезоне они выиграли главный старт среди юниоров — первенство России. Сообщалось, что дуэт распался из-за личных разногласий между партнёрами. Шанаева пропустила сезон-2024/2025 из-за отсутствия партнёра. Последний раз она выходила на лёд в сезоне-2023/2024, в котором каталась вместе с Павлом Дроздом.