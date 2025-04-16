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Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года

Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, которое пройдёт в Тибе (Япония) с 31 мая по 1 июня. Российские фигуристы и фигуристки не выступали в этом шоу с 2019 года.

В этом году в Fantasy on Ice примут участие такие известные фигуристы, как японцы Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, швейцарец Стефан Ламбьель, француз Адам Сяо Хим Фа, французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон и другие.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Щербакова — чемпионка мира (2021), чемпионка Европы (2022),

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