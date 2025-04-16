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Тутберидзе: выпускать Россию маленьким странам не очень хочется. Какие мы — без ничего?

Тутберидзе: выпускать Россию маленьким странам не очень хочется. Какие мы — без ничего?
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе считает, что российских фигуристов пора возвращать на международные соревнования.

«Конечно, нам надо выходить уже, потому что хватит уже сидеть. Конечно, выпускать Россию маленьким странам не очень-то и хочется, потому что они наконец получили возможность, это правда, абсолютно, побороться за медали.

Как это будет? Была сильная страна, а как будет, если нас отстранить полностью, причём подольше, чтобы мы вообще разучились соревновательному драйву, и потом нас вывести. И какие мы — без рейтинга, без ничего? Это же интересно», — приводит слова Тутберидзе Sport24.

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