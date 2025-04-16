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Владимир Путин поздравил Татьяну Навку с юбилеем

Владимир Путин поздравил Татьяну Навку с юбилеем
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Президент РФ Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку с днём рождения. 13 апреля ей исполнилось 50 лет.

«С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, — от близких, коллег, друзей и многочисленных почитателей вашего щедрого дарования. Уверен, что именно спорт, фигурное катание, в котором вы добились блистательных триумфов, закалили ваш характер, научили трудиться с полной самоотдачей, смело идти вперёд к намеченным целям.

Вы всегда в прекрасной творческой форме, покоряете публику своим талантом и мастерством, радуете новыми идеями и замыслами. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, которую Навка опубликовала на личной странице в соцсетях.

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