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Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера, когда ей было 11 лет

Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера, когда ей было 11 лет
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16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — приводит слова Жилиной «Матч ТВ».

Ранее мать Жилиной Людмила Алфёрова написала в социальных сетях, что Розанов домогался до её дочери, когда ей было 11 лет. В 2020-2021 годах хореограф работал в Академии Евгения Плющенко, ранее — в группе Этери Тутберидзе.

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