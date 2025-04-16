ФФККМО не будет расследовать заявления Жилиной о домогательствах со стороны тренера

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что организация не намерена начинать расследование по поводу поведения тренера и хореографа Сергея Розанова в адрес фигуристки Вероники Жилиной.

«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило (репутацию фигуристки), если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придёт такое обращение, тогда рассмотрим», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Ранее 16-летняя Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. На момент происшествия ей было 11 лет.