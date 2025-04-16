Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККМО не будет расследовать заявления Жилиной о домогательствах со стороны тренера

ФФККМО не будет расследовать заявления Жилиной о домогательствах со стороны тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что организация не намерена начинать расследование по поводу поведения тренера и хореографа Сергея Розанова в адрес фигуристки Вероники Жилиной.

«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило (репутацию фигуристки), если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придёт такое обращение, тогда рассмотрим», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Ранее 16-летняя Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. На момент происшествия ей было 11 лет.

Материалы по теме
Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера, когда ей было 11 лет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android