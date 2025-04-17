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В отношении ученика Розанова турка Али Эфе Гюнеша начали расследование из-за домогательств

В отношении ученика Розанова турка Али Эфе Гюнеша начали расследование из-за домогательств
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Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении фигуриста Али Эфе Гюнеша по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, фигурист отправлял детям сообщения сексуального характера через платформы социальных сетей, по обвинению в преступлениях «сексуального насилия», «сексуальных домогательствах» и «угрозах». В отношении Гюнеша выдан ордер на задержание.

Али Эфе Гюнешу 20 лет, в качестве тренера и хореографа на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) у него указан Сергей Розанов.

Ранее 16-летняя Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. На момент происшествия ей было 11 лет.

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