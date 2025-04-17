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Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание соревновательного дня 17 апреля

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание соревновательного дня 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, в столице Японии Токио стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня турнира.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию, Токио (время московское).

  • 11:00. Танцы на льду, ритм-танец
  • 12:20. Мужчины, короткая программа
  • 14:20. Женщины, короткая программа

На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года за победу будут бороться шесть сборных: США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной пары и одной танцевальной пары. Участники турнира определились по итогам сезона, основываясь на рейтинге, который был сформирован, учитывая их выступления в сезоне.

Отметим, что предыдущий командный чемпионат проходил в 2023 году в Токио, победу на нём одержала сборная США.

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