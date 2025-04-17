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«Не могу поверить». Алина Загитова — об участии в ледовом шоу в Японии

«Не могу поверить». Алина Загитова — об участии в ледовом шоу в Японии
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова высказалась об участии в ледовом шоу в Японии. Она выйдет на лёд в Fantasy on Ice, которое пройдёт в Тибе (Япония) с 31 мая по 1 июня.

«Не могу поверить, что мы скоро встретимся», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Вместе с Алиной Заготовкой в ледовом шоу примет участие и Анна Щербакова. Российские фигуристы и фигуристки не выступали там с 2019 года. Свои программы в Fantasy on Ice также покажут японцы Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, швейцарец Стефан Ламбьель, француз Адам Сяо Хим Фа, французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон и другие.

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