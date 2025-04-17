Пара Дэвис-Смолкин заняла пятое место после ритм-танца на командном ЧМ-2025

В японском Токио стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары показали свои ритм-танцы. Победителями этого вида программы стали американские фигуристы Мэдисон Чок—Эван Бейтс, которые набрали 91,25 балла, на второй позиции фигуристы Канады Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (87,15 балла), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (84,58 балла). Ранее выступавшие в составе сборной России, а теперь представляющие Грузию Диана Дэвис — Глеб Смолкин с результатом 76,47 балла стали пятыми, обойдя только японскую пару Утана Йошиба — Масая Морита (56,63 балла).

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, танцевальные пары, ритм-танец:

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 91,25.

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 87,15.

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,58.

4. Евгения Лопырева — Жоффре Бриссо (Франция) — 81,78.

5. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 76,47.

6. Утана Ёсида — Масая Морита (Япония) — 56,63.

Распределение общекомандных баллов после ритм-танца:

1. США — 12 баллов.

2. Канада — 11 баллов.

3. Италия — 10 баллов.

4. Франция — 9 баллов.

5. Грузия — 8 баллов.

6. Япония — 7 баллов.