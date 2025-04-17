Юрист рассказал, что может грозить тренеру Розанову за домогательства к Жилиной

Юрист Андрей Князев поделился мнением по поводу домогательств тренера Сергея Розанова к фигуристке Веронике Жилиной. На момент спортсменке было 11 лет, а о случившемся стало известно на днях, когда ей уже исполнилось 16.

«Это уголовное преступление. Потерпевшая должна подать заявление в органы, а полиция должна провести проверку. То, что Розанов находится в другой стране, не является основанием, чтобы не проводить проверку. Но её проведение будет сложным после стольких лет. Тем не менее должны вызвать свидетелей, может, у Жилиной есть дневники и подтверждения. А возможно, он сам приедет и признается. От местонахождения человека процессуальная ситуация не меняется.

11 лет — это вообще малолетняя. Если трогал, Розанову грозит до десяти лет, а если были половые сношения, наказание ещё строже — до 15 лет. Надо посмотреть 131, 132 статьи («Насильственные действия сексуального характера»), а также 134. Обычно они идут «букетом», потому что потрогал — одно, показал — другое», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.