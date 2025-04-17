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Начало прямой трансляции
14:15 Мск
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Малинин выиграл короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2025

Малинин выиграл короткую программу у мужчин на командном ЧМ-2025
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В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня свои короткие программы представили мужчины. Победителем в данном виде программы стал американский фигурист Илья Малинин. Он набрал 106,08 балла, второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа (96,16 балла), замкнул тройку лучших ещё один американский фигурист, Джейсон Браун (93,82 балла).

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию первого соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию —2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, мужчины, короткая программа:

1. Илья Малинин (США) — 106,08.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 96,16.
3. Джейсон Браун (США) —93,82.
4. Юма Кагияма (Япония) — 93,73.
5. Шун Сато (Япония) — 93,68.
6. Кевин Аймоз (Франция) — 88,07.
7. Даниэль Грассль (Италия) —87,07.
8. Ника Эгадзе (Грузия) — 84,76.
9. Роман Садовский (Канада) — 84,75.
10. Алекса Ракич (Канада) — 72,86.
11. Николай Мемола (Италия) — 69,20.
12. Морис Квителашвили (Грузия) — 59,54.

Распределение общекомандных баллов после короткой программы мужчин:
1. США — 34.
2. Франция — 27.
3. Япония — 24.
4. Италия — 18.
5. Канада — 18.
6. Грузия — 14.

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