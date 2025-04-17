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Губанова стала третьей в короткой программе на командном ЧМ-2025

Губанова стала третьей в короткой программе на командном ЧМ-2025
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В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. Первый день соревнований завершали короткие программы у женщин. Победительницей в данном виде программы стала американка Алиса Лью. Она набрала 75,70 балла, совсем немного ей уступила японка Каори Сакамото — 75,54 балла. Замкнула тройку лучших бывшая россиянка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова — 69,80 балла.

«Чемпионат» проводил текстовую трансляцию первого соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, женщины, короткая программа:

1. Алиса Лью (США) — 75,70
2. Каори Сакамото (Япония) —75,54
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,80
4. Моне Чиба (Япония) — 69,66
5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 68,43
6. Мэдлин Шизас (Канада) — 63,93
7. Эмбер Гленн (США) —63,70
8. Лорин Шильд (Франция) — 63,66
9. Анна Пеццетта (Италия) — 62,25
10. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 61,88
11. Леа Серна (Франция) — 57,68
12. Алина Урушадзе (Грузия) — 38,77

Распределение общекомандных баллов после первого дня соревнований:
1. США — 52
2. Япония — 44
3. Франция — 34
4. Италия — 30
5. Канада — 28
6. Грузия — 25

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