Губанова стала третьей в короткой программе на командном ЧМ-2025

В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. Первый день соревнований завершали короткие программы у женщин. Победительницей в данном виде программы стала американка Алиса Лью. Она набрала 75,70 балла, совсем немного ей уступила японка Каори Сакамото — 75,54 балла. Замкнула тройку лучших бывшая россиянка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова — 69,80 балла.

«Чемпионат» проводил текстовую трансляцию первого соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, женщины, короткая программа:

1. Алиса Лью (США) — 75,70

2. Каори Сакамото (Япония) —75,54

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,80

4. Моне Чиба (Япония) — 69,66

5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 68,43

6. Мэдлин Шизас (Канада) — 63,93

7. Эмбер Гленн (США) —63,70

8. Лорин Шильд (Франция) — 63,66

9. Анна Пеццетта (Италия) — 62,25

10. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 61,88

11. Леа Серна (Франция) — 57,68

12. Алина Урушадзе (Грузия) — 38,77

Распределение общекомандных баллов после первого дня соревнований:

1. США — 52

2. Япония — 44

3. Франция — 34

4. Италия — 30

5. Канада — 28

6. Грузия — 25