«Его поступки — омерзительные». Рудковская впервые высказалась о скандале с Розановым

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выступила с заявлением касательно слов фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах к ней со стороны тренера Сергея Розанова.

«Позиция Академии такая. Сергей Розанов четыре года уже не является тренером академии. Подробности мы действительно узнали по Нике в момент расставания уже с Сергеем. Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня ещё раз с ними поговорила. Ника держится бодро. Почему они решили это рассказать спустя пять лет — у всех вопрос. Отвечу!

Потому что Ника не хотела афишировать этот факт. И придавать его огласке, пока была маленькая и не разрешала родителям поднимать этот вопрос. Людмила Николаевна решила рассказать об этом, чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию. Я пишу не только как официальное лицо академии, где тренируется и работает тренером мама Ники — Людмила Николаевна, но прежде всего как мама!

Поступки Сергея — омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, то я могу сказать, что я Сергею не верю.

Людмила Николаевна открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию.

Мы со своей стороны помогаем уже пять лет и Нике, и Алёне. Они тренируются у нас и почти пять лет на безвозмездной основе, как и все дети тренеров. Они проживали на нашей территории, мы представляли им дом 4,5 года. Девочки росли на наших глазах, и они нам с Евгением как родные.

Любое решение Ники и её семьи мы поддержим. А также предоставим наших адвокатов на будущее, если всё-таки они решат довести эту ситуацию до конца», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.