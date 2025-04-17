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Железняков: может, Розанову отомстили за что-то

Железняков: может, Розанову отомстили за что-то
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Хореограф Алексей Железняков, ранее работавший в штабе Этери Тутберидзе, поделился своим мнением касательно того, что 16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина заявила, что подверглась домогательствам со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. По словам девушки, это произошло в Кисловодске на сборах. Позднее мама спортсменки уточнила, что Веронике тогда было лишь 11 лет.

«Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие как месть. Может, ему отомстили за что-то», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».

Розанов работал в Академии «Ангелы Плющенко» в 2020-2021 годах, там же тренируется Жилина.

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