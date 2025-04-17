«Берёт её за руку и уводит». Сын Плющенко рассказал о поведении Розанова с фигуристами

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко после обвинений Вероники Жилиной в адрес тренера Сергея Розанова в домогательствах рассказал, какие ощущения испытывал сам от работы с этим специалистом.

«Когда мне было семь-восемь лет, я перевёлся к Сергею Розанову и начал с ним работать. Первое время, наверное, недели две, было всё хорошо: со мной общались хорошо, со всеми общались хорошо, нас человек восемь в группе было, включая Софу Сарновскую и Арину Парсегову. Всё было хорошо две недели. После этого начались какие-то странности.

Расскажу про Софу. Она выходила на лёд, у неё не получался какой-то прыжок — случайность, можно сказать. Он берёт её за руку и выводит. Это несправедливость. Потом меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и всё такое. Я на полном серьёзе сейчас, не буду вам врать. Была такая запоминающаяся история — после тренировки у меня тоже что-то не получилось, я был маленький — семь-восемь лет. Помню, что он орал на меня. Я пошёл в кафе, взял фреш и пошел его пить. Иду, а навстречу — он. Говорит: «Ты, козёл, не заслужил этот фреш, ты плохо занимался». Бывает такое, что человек оказывается непорядочным», — сказал Плющенко-младший в видео, которое опубликовала его мама Яна Рудковская в своём телеграм-канале.

«Саша решил сам рассказать свою историю. Тоже никому не говорили пять лет, не портили ему жизнь. Сергей поклялся никогда так больше не делать. И мы ему тогда тоже поверили!» — подписала ролик Рудковская.