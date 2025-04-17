Тарасова отреагировала на скандал с Розановым, которого Жилина обвинила в домогательствах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что 16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина заявила, как подверглась домогательствам со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. По словам девушки, это произошло в Кисловодске на сборах. Позднее мама спортсменки уточнила, что Веронике на тот момент было 11 лет.

«Если это было, то это большое подонство. Такой человек не должен работать с молодёжью, в какой бы стране он ни был. Женя правильно поступил, когда освободил его от работы с детьми», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Сергей Розанов прекратил работу в «Ангелах Плющенко» в 2021 году, именно там он работал, в частности, с Жилиной.