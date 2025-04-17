Софья Муравьёва выпустила обращение к штабу «Ангелов Плющенко»

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва опубликовала обращение к тренерскому штабу «Ангелов Плющенко». 14 апреля стало известно, что Муравьёва покинула академию после пяти лет сотрудничества.

«Очень хочу поблагодарить моих тренеров, наставников, всех специалистов Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Я пришла к вам в трудное время, тогда, когда никто не понимал, что ждёт нас впереди, но вы поверили в меня и дали надежду, что всё получится. Вера в спортсмена — это самая главная мотивация. В Академии я получила поддержу от Евгения Викторовича Плющенко, работала с такими специалистами, как Наталья Линичук, Дмитрий Михайлов, Рем Газазян, Сергей Алексеев, Артём Значков, Алексей Захарченко, Надежда Попова. Каждому из них я благодарна! При поддержке Рудковской Яны Александровны, которая воплотила в жизнь много прекрасных сказок на льду, я смогла участвовать в шоу Евгения Плющенко. Это было для меня новым опытом. Могу ли я признать, что многое мы прошли вместе и достигли хороших результатов? Да, это действительно так. Спасибо всем, кто верил в меня, уделял мне время и вкладывал душу! Сейчас настал момент идти дальше!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.