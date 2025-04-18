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Алина Загитова опубликовала эффектные кадры с фотосессии в Париже

Алина Загитова опубликовала эффектные кадры с фотосессии в Париже
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала кадры с эффектной фотосессии в Париже (Франция). Для фотографий Алина выбрала дерзкий образ в длинном кожаном плаще, перчатках и лосинах, в макияже она поддержала его с помощью чёрной помады.

«Bonjour, ca va? («Здравствуйте, как поживаете?». – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото на французском Загитова.

Фото доступны в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. Параллельно с этим крупным проектом Загитова активно работала на Первом канале в качестве корреспондента на внутренних стартах.

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

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