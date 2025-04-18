Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в столице Японии Токио продолжится командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня турнира.
Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию (время московское):
- 11:00 Спортивные пары, короткая программа
- 12:25 Танцы на льду, произвольный танец
- 14:00 Мужчины, произвольная программа
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию второго соревновательного дня турнира.
После первого соревновательного дня общекомандный зачёт выглядит следующим образом:
Токио. Командный чемпионат мира, общекомандный зачёт:
1. США — 52
2. Япония — 44
3. Франция — 34
4. Италия — 30
5. Канада — 28
6. Грузия — 25
В командном чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года принимают участие шесть сборных: США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной пары и одной танцевальной пары. Участники турнира определились по итогам сезона, основываясь на рейтинге, который был сформирован на основе их выступлений в сезоне.
Отметим, что предыдущий командный чемпионат проходил в 2023 году в Токио, победу на нём одержала сборная США.