Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в столице Японии Токио продолжится командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня турнира.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию (время московское):

11:00 Спортивные пары, короткая программа

12:25 Танцы на льду, произвольный танец

14:00 Мужчины, произвольная программа

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию второго соревновательного дня турнира.

После первого соревновательного дня общекомандный зачёт выглядит следующим образом:

Токио. Командный чемпионат мира, общекомандный зачёт:



1. США — 52

2. Япония — 44

3. Франция — 34

4. Италия — 30

5. Канада — 28

6. Грузия — 25

В командном чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года принимают участие шесть сборных: США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной пары и одной танцевальной пары. Участники турнира определились по итогам сезона, основываясь на рейтинге, который был сформирован на основе их выступлений в сезоне.

Отметим, что предыдущий командный чемпионат проходил в 2023 году в Токио, победу на нём одержала сборная США.