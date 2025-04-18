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Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание на 18 апреля

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание на 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, в столице Японии Токио продолжится командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня турнира.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию (время московское):

  • 11:00 Спортивные пары, короткая программа
  • 12:25 Танцы на льду, произвольный танец
  • 14:00 Мужчины, произвольная программа

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию второго соревновательного дня турнира.

После первого соревновательного дня общекомандный зачёт выглядит следующим образом:

Токио. Командный чемпионат мира, общекомандный зачёт:
1. США — 52
2. Япония — 44
3. Франция — 34
4. Италия — 30
5. Канада — 28
6. Грузия — 25

В командном чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года принимают участие шесть сборных: США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной пары и одной танцевальной пары. Участники турнира определились по итогам сезона, основываясь на рейтинге, который был сформирован на основе их выступлений в сезоне.

Отметим, что предыдущий командный чемпионат проходил в 2023 году в Токио, победу на нём одержала сборная США.

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