Пара Миуру/Кихара выиграла короткую программу командного ЧМ-2025

В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Сегодня со своими короткими программами выступали пары. Победителями в данном виде программы стали японские фигуристы Рику Миуру/Рюити Кихара. Они набрали 80,99 балла, что стало лучшим результатом в их карьере. Второе место по итогу короткой программы заняла пара из Италии Сара Конти/Никколо Мачи (74,10 балла). Замкнул тройку лучших грузинский дуэт Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (73,67 балла). Отметим, что для грузинской пары этот результат стал лучшим в карьере.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию —2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, пары, короткая программа:

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 80,99

2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) –74,10

3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 73,67

4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 66,65

5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 64,57

6. Камиль Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 54,74

Распределение общекомандных баллов после короткой программы у пар:

1. США — 60

2. Япония — 56

3. Италия — 41

4. Франция — 41

5. Канада — 37

6. Грузия — 35