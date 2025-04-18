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Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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Пара Миуру – Кихара выиграла короткую программу командного ЧМ-2025 с лучшим результатом в карьере

Пара Миуру/Кихара выиграла короткую программу командного ЧМ-2025
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В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Сегодня со своими короткими программами выступали пары. Победителями в данном виде программы стали японские фигуристы Рику Миуру/Рюити Кихара. Они набрали 80,99 балла, что стало лучшим результатом в их карьере. Второе место по итогу короткой программы заняла пара из Италии Сара Конти/Никколо Мачи (74,10 балла). Замкнул тройку лучших грузинский дуэт Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (73,67 балла). Отметим, что для грузинской пары этот результат стал лучшим в карьере.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию —2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, пары, короткая программа:

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 80,99
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) –74,10
3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 73,67
4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 66,65
5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 64,57
6. Камиль Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 54,74

Распределение общекомандных баллов после короткой программы у пар:

1. США — 60
2. Япония — 56
3. Италия — 41
4. Франция — 41
5. Канада — 37
6. Грузия — 35

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