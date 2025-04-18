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Сергей Розанов отверг обвинения Вероники Жилиной в домогательствах

Сергей Розанов отверг обвинения Вероники Жилиной в домогательствах
Сергей Розанов
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Тренер и хореограф Сергей Розанов опроверг обвинения в свой адрес, которые были высказаны российской фигуристкой Вероникой Жилиной. Ранее спортсменка заявила, что подверглась домогательствам со стороны специалиста.

«Всё сказанное про меня — абсолютная ложь», — приводит слова Розанова «Матч ТВ».

Сергей Розанов прекратил работу в «Ангелах Плющенко» в 2021 году, именно там он работал, в частности, с Вероникой Жилиной. 16-летняя фигуристка заявила, что инцидент произошёл в Кисловодске на сборах. Позднее мама спортсменки уточнила, что Веронике на тот момент было 11 лет.

Также известно, что генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении фигуриста Али Эфе Гюнеша по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hurriyet. Гюнешу 20 лет, в качестве тренера и хореографа на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) у него указан Сергей Розанов.

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