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«Ты унижал, бил чехлами детей. Тебе не стыдно?» Яна Рудковская ответила тренеру Розанову

«Ты унижал, бил чехлами детей. Тебе не стыдно?» Яна Рудковская ответила тренеру Розанову
Яна Рудковская
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Продюсер Яна Рудковская отреагировала на заявление тренера и хореографа Сергея Розанова, в котором он отверг обвинения о домогательствах в свой адрес. Ранее о подобном заявила фигуристка Вероника Жилина.

«Удивительные, конечно, люди по земле ходят! Серёжа, тебе реально не стыдно?! Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Мама, тренер спортсменки Ники Жилиной — твоя коллега? Или я? Ты уж как-то разберись в своих показаниях! А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс! Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе советую думать, прежде чем давать такие интервью касаемо «лжи» про тебя с несовершеннолетними спортсменами, с которыми ты работал на наших глазах!

Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришёл к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше 10 таких кейсов. Это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность! Хочет ли!

Заставлять проходить через это любого ребёнка — мерзко! Ты, работая у нас, у меня и Евгения, обманул два раза! Причём в принципиальных для нас вопросах, но мы давали тебе шансы. Но уж теперь тот случай, где шансов не дают. Без прошлого нет будущего, Серёжа, а прошлое у тебя херовое, потому что с детьми так нельзя! Станешь отцом — поймёшь!

Запомни раз и навсегда! Я — Яна Рудковская, буду отстаивать не только честь своего сына (чьи слова ты, видимо, поставил под сомнение), но и всех детей-спортсменов, пострадавших от тебя. Не важно, в каком штабе они на данный момент тренируются», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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