Дэвис/Смолкин остались четвёртыми на командном ЧМ-2025 в произвольном танце

В японском Токио продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Сегодня свои произвольные танцы представляли танцевальные пары. Победителями в данном виде программы стали американские фигуристы Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. Они набрали 133,51 балла, второе место заняли представители Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (131,91 балла). Замкнул тройку лучших итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (121,82 балла).

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2025.

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, танцевальные пары, произвольный танец:

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 133,51

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 131,91

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 121,82

4. Диана Дэвис/ Глеб Смолкин (Грузия) – 118,44

5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) –116,44

6. Утана Ёсида/Масая Морита (Япония) – 94,95

Распределение общекомандных баллов после пяти видов программы:

1. США — 72

2. Япония — 63

3. Италия — 51

4. Франция — 49

5. Канада — 48

6. Грузия — 44