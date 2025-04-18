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Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном ЧМ-2025

Илья Малинин выиграл произвольную программу на командном ЧМ-2025
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В японском Токио проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня свои произвольные программы представили мужчины. Победителем в данном виде программы стал американский фигурист Илья Малинин. Он набрал 183,88 балла, второе место занял его соотечественник Джейсон Браун (179,33 балла). Замкнул тройку лучших итальянец Даниэль Грассль (172,45 балла).

Токио. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, мужчины, произвольная программа:

1. Илья Малинин (США) — 183,88
2. Джейсон Браун (США) — 179,33
3. Даниэль Грассль (Италия) — 172,45
4. Сун Сато (Япония) – 169,62
5. Юма Кагияма (Япония) — 168,93
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 168,47
7. Кевин Аймоз (Франция) — 165,34
8. Николай Мемола (Италия) — 159,17
9. Роман Садовский (Канада) — 153,34
10. Ника Эгадзе (Грузия) — 147,83
11. Алекса Ракич (Канада) — 130,60
12. Морис Квителашвили (Грузия) — 120,27

Распределение общекомандных баллов после второго дня соревнований:

1. США — 95
2. Япония — 80
3. Италия — 66
4. Франция — 62
5. Канада — 54
6. Грузия — 48

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