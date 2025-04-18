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Загитова рассказала, как осуществлялся подход к созданию нового ледового шоу

Загитова рассказала, как осуществлялся подход к созданию нового ледового шоу
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Олимпийская чемпионка — 2018 российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как осуществлялся подход к созданию ледового шоу «Ассоль».

«Нужно выбирать темы, которые в тебе откликаются, и тогда ты с удовольствием будешь погружаться в них с головой. Все постановщики разные, с разными характерами, и в любом случае у всех получаются разные проекты. Да, на моём проекте работает режиссёр, которая ставит ледовые шоу и для других фигуристов. Но в целом мы столкнулись с тем, что очень мало профессионалов в этой области.

Поэтому мы позвали в команду людей, которые больше работают с театром. Композитор Андрей Зубец пишет музыку для спектаклей театра Вахтангова и для «Ленкома», спектакль нашего сценариста Ники Симоновой в соавторстве с рэпером Бастой получил премию «Звезда театрала». А художник-постановщик Юрий Антизерский больше 40 лет работает со звёздами шоу-бизнеса», — приводит слова фигуристки издание Forbes.

Напомним, после завершения спортивной карьеры Алины Загитова занимается продюсированием ледовых шоу и принимает в них участие сама. Летом этого года состоится дебют её второй шоу-программы под названием «Ассоль».

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