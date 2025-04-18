Загитова: главная задача — реализовать себя в качестве генерального продюсера

Олимпийская чемпионка — 2018 российская фигуристка Алина Загитова рассказала, насколько важным будет для неё успех нового ледового шоу.

«Я живу сегодняшним днём. На данный момент моя главная задача — реализовать себя в роли генерального продюсера. А там поживём, увидим, к чему это приведёт. Главное — работать и полностью вкладываться в своё детище, как мы сейчас вкладываемся в «Ассоль». Я, конечно же, до последнего очень буду переживать, что никто не придёт ко мне на шоу или что будет очень мало зрителей. Но верю в себя, в команду и в то, что людям интересны искусство и спорт, поэтому приглашаю всех на премьеру», — приводит слова фигуристки издание Forbes.

Напомним, ледовое шоу «Ассоль» станет вторым продюсерским проектом олимпийской чемпионки. Ранее она уже делала ледовое шоу под названием «Хранители времени».