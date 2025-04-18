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«Это 100% не был блин комом». Загитова — о первом продюсерском опыте

«Это 100% не был блин комом». Загитова — о первом продюсерском опыте
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Олимпийская чемпионка — 2018 российская фигуристка Алина Загитова поделилась своими ощущениями после реализации первого продюсерского опыта с ледовым шоу «Хранители времени».

«Это 100% не был блин комом. Для меня самое главное — это отклик людей. Наше шоу посетили десятки тысяч казанцев, а многие специально приехали из других городов, чтобы увидеть ледовый спектакль. И зрители были очень довольны, многие хотели посмотреть шоу ещё раз, даже спрашивали, почему так мало показов. Это был мой первый продюсерский проект, и он был сделан в кратчайшие сроки. Такие шоу делают порядка девяти месяцев, а мы сделали за три. Да, не всё было идеально, но мы сделали выводы и учитываем их в дальнейшей работе», — приводит слова олимпийской чемпионки издание Forbes.

Отметим, что дебютный показ ледового шоу «Хранители времени» состоялся в августе прошлого года в столице республики Татарстан — Казани.

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