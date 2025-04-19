Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание на 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в столице Японии Токио продолжится командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня турнира.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Токио, расписание 19 апреля (время московское):

12:30. Спортивные пары, произвольная программа;

14:00. Женщины, произвольная программа.

В командном чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года принимают участие шесть сборных: США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Каждая команда состоит из двух мужчин-одиночников, двух женщин-одиночниц, одной спортивной пары и одной танцевальной пары. Участники турнира определились по итогам сезона, основываясь на рейтинге, который был сформирован на основе их выступлений в сезоне.