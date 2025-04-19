Роднина: у нас везде Тутберидзе и её дочка. О какой патриотичности может идти речь?

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении экс-российских фигуристов за другие страны. В частности она упомянула бывших россиян Анастасию Губанову, Глеба Смолкина, Диану Дэвис, Анастасию Метёлкину, Луку Берулаву, Мориса Квителашвили, которые сейчас выступают на командном чемпионате мира — 2025 за сборную Грузии.

«Сейчас каждый находит себе вариант, как использовать свои возможности и ситуацию. Я знаю только то, что вся наша команда наказана. У нас везде только Тутберидзе и её дочка Диана Дэвис. О какой патриотичности может идти речь?

Стоит ли нам считать успех грузинских спортсменов нашим? А зачем? Давайте тогда и Казахстан брать. У нас в фигурном катании много тренеров, которые работают с учениками из других стран. Это не катастрофа – в теннисе такая же ситуация», – приводит слова Родниной Sport24.