Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: у нас везде Тутберидзе и её дочка. О какой патриотичности может идти речь?

Роднина: у нас везде Тутберидзе и её дочка. О какой патриотичности может идти речь?
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении экс-российских фигуристов за другие страны. В частности она упомянула бывших россиян Анастасию Губанову, Глеба Смолкина, Диану Дэвис, Анастасию Метёлкину, Луку Берулаву, Мориса Квителашвили, которые сейчас выступают на командном чемпионате мира — 2025 за сборную Грузии.

«Сейчас каждый находит себе вариант, как использовать свои возможности и ситуацию. Я знаю только то, что вся наша команда наказана. У нас везде только Тутберидзе и её дочка Диана Дэвис. О какой патриотичности может идти речь?

Стоит ли нам считать успех грузинских спортсменов нашим? А зачем? Давайте тогда и Казахстан брать. У нас в фигурном катании много тренеров, которые работают с учениками из других стран. Это не катастрофа – в теннисе такая же ситуация», – приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Бывшая соперница Валиевой американка Лью принесёт США победу на World Team Trophy! LIVE
Live
Бывшая соперница Валиевой американка Лью принесёт США победу на World Team Trophy! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android