Вероника Яметова опровергла информацию о том, что находилась на просмотре у Алексея Мишина

17-летняя фигуристка двукратная победительница юниорских этапов Гран-при России Вероника Яметова прокомментировала информацию о том, что якобы находилась на просмотре в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Дорогие друзья!

Не знаю, откуда берётся информация, но на просмотре у Алексея Николаевича Мишина я никогда не была…» — написала фигуристка на своей странице в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову. Отметим, что в предолимпийский сезон 2021 Яметова пробовала перейти в другую группу — к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Однако тогда переход не состоялся, в том числе из-за занятости специалиста с девочками, которые впоследствии представляли сборную России на Олимпийских играх в Пекине.