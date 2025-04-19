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Тарасова: Загитова покажет своё шоу, и посмотрим, новое ли оно или мы такое 250 раз видели

Тарасова: Загитова покажет своё шоу, и посмотрим, новое ли оно или мы такое 250 раз видели
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о будущем шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира 22-летней российской фигуристки Алины Загитовой.

«Шоу Загитовой? Возможно, для неё это действительно новое. Она для себя что-то такое пробует. Я хочу, чтобы у неё всё получилось, но не могу не сомневаться в этом. Это же другая профессия: исполнитель и балетмейстер – это разное. Когда она покажет своё шоу, мы посмотрим и тогда скажем, стало ли это новым или мы уже видели такое 250 раз», – приводит слова Тарасовой Sport24.

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате.

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне. Кастинг для участия в шоу могут пройти неизвестные фигуристы, обладающие определённым техническим набором. Также в нём примут участие и именитые спортсмены, например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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