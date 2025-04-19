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Миура и Кихара выиграли произвольную программу на командном ЧМ-2025

Миура и Кихара выиграли произвольную программу на командном ЧМ-2025
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в произвольной программе на командном чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Они набрали 145,06 балла. Второе место заняла пара из Италии Сара Конти/Никколо Мачи (142,26 балла). Замкнул тройку лучших грузинский дуэт Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (139,96 балла).

Фигурное катание. Командный ЧМ 2025. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
19 апреля 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Япония
2
Италия
3
Грузия

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Пары, произвольная программа:

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 145,06 балла.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) –142,26.
3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 139,96.
4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 134,35.
5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 117,67.
6. Камиль Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 107,45.

Распределение общекомандных баллов после произвольной программы у пар:

1. США — 103
2. Япония — 92
3. Италия — 77
4. Франция — 69
5. Канада — 63
6. Грузия — 58

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