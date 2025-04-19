Миура и Кихара выиграли произвольную программу на командном ЧМ-2025

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в произвольной программе на командном чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Они набрали 145,06 балла. Второе место заняла пара из Италии Сара Конти/Никколо Мачи (142,26 балла). Замкнул тройку лучших грузинский дуэт Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (139,96 балла).

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Пары, произвольная программа:

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 145,06 балла.

2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) –142,26.

3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 139,96.

4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 134,35.

5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 117,67.

6. Камиль Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 107,45.

Распределение общекомандных баллов после произвольной программы у пар:

1. США — 103

2. Япония — 92

3. Италия — 77

4. Франция — 69

5. Канада — 63

6. Грузия — 58