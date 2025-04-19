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Роднина — о больших заработках фигуристов: нужно учитывать, сколько они заплатили налогов

Роднина — о больших заработках фигуристов: нужно учитывать, сколько они заплатили налогов
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о больших заработках фигуристов.

«Справедливы ли заработки наших спортсменов в фигурном катании? С нашими футболистами их уж точно сравнить нельзя. Фигуристы дурака не валяют, они катаются и тренируются. Это тяжёлый труд, связанный с травмами и нагрузками. Здорово, что ребята зарабатывают, а федерация даёт такую возможность. Я прекрасно отношусь к спортсменам, которые честно получили свои деньги. При этом нужно учитывать ещё и то, сколько они заплатят налогов, сколько уже заплатили агентам, за костюмы, за музыку», – приводит слова Родниной Sport24.

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