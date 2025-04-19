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«Теперь официально семья». Чемпионы мира среди юниоров Панфилова и Рылов поженились

Чемпионы мира среди юниоров, победители юношеских Олимпийских игр фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в парном катании, расписались. Об этом партнёрша сообщила в соцсетях.

«18.04.2025. Принимаем поздравления! Теперь мы официально семья», — написала Аполлинария, выложив фото из ЗАГСа.

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются чемпионами мира 2020 года среди юниоров. Фигуристы также победили на юношеских Олимпийских играх 2020 года, выиграли финал Гран-при 2019 года среди юниоров и становились серебряными и бронзовыми призёрами юниорского Гран-при.

В начале 2023 года Панфилова и Рылов объявили о завершении профессиональной карьеры. Причиной завершения выступлений стала череда травм спортсменов. Сейчас Панфиловой 22 года, а Рылову 23.