Рудковская поблагодарила Собчак за освещение скандала о домогательствах Розанова

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, поблагодарила известную журналистку Ксению Собчак за то, что та выложила в свой телеграм-канал информацию о скандале, связанном с домогательствами к фигуристке Вероники Жилиной со стороны её бывшего тренера Сергея Розанова.

«Ксюша, спасибо, что не проходишь мимо этой проблемы в детском и юношеском спорте!» — отреагировала на это в соцсетях Рудковская.

Сергей Розанов прекратил работу в «Ангелах Плющенко» в 2021 году, именно там он работал, в частности, с Вероникой Жилиной. 16-летняя фигуристка заявила, что инцидент произошёл в Кисловодске на сборах. Позднее мама спортсменки уточнила, что Веронике на тот момент было 11 лет.