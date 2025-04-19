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«То, что я делаю блистательно». Губерниев — о совете Туктамышевой в роли комментатора

«То, что я делаю блистательно». Губерниев — о совете Туктамышевой в роли комментатора
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев дал совет чемпионке мира, Европы и России Елизавете Туктамышевой, которая начала свою комментаторскую карьеру.

«Туктамышева — человек, который тонко и умно катался на коньках, а ещё она образованна, поэтому комментатор из неё получится. Она молодец! Человек, который разбирается в фигурном катании и неплохо разговаривает, будет в состоянии комментировать.

Я бы дал ей совет универсальный для телевизионных ведущих: надо читать книги, развиваться с помощью скороговорок, техники речи. Ещё нужно следить за тенденциями, изучать статистику и готовиться к репортажам — то, что я делаю блистательно», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

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