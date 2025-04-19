Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стример Мэддисон — о Загитовой: похожа на ботоксное зомби. У неё что-то не так с головой

Стример Мэддисон — о Загитовой: похожа на ботоксное зомби. У неё что-то не так с головой
Комментарии

Известный стример Илья Мэдиссон жёстко раскритиковал внешность олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира 22-летней российской фигуристки Алины Загитовой.

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка? У неё что-то не так с головой», – отметил Илья Мэддисон в одном из своих видео на YouTube.

В начале апреля Мэддисон также критиковал внешность фигуристки. Тогда он заявил, что Загитова «выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Материалы по теме
Тарасова: Загитова покажет своё шоу, и посмотрим, новое ли оно или мы такое 250 раз видели
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android