Стример Мэддисон — о Загитовой: похожа на ботоксное зомби. У неё что-то не так с головой

Известный стример Илья Мэдиссон жёстко раскритиковал внешность олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира 22-летней российской фигуристки Алины Загитовой.

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка? У неё что-то не так с головой», – отметил Илья Мэддисон в одном из своих видео на YouTube.

В начале апреля Мэддисон также критиковал внешность фигуристки. Тогда он заявил, что Загитова «выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).