Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова показала, как в мокрой майке и на каблуках ходит по парижскому Лувру

Алина Загитова показала, как в мокрой майке и на каблуках ходит по парижскому Лувру
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала кадры с прогулки по главному музею Парижа (Франция) — Лувру. Для фотографий Алина выбрала дерзкий образ в майке с эффектом «мокрого тела», облегающих лосинах на низкой посадке, перчатках и лосинах и на каблуках.

«Ребят, посмотрите где я… Мона Лиза», — подписала Загитова одну из публикаций, посвящённых походу в Лувр.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

Материалы по теме
Стример Мэддисон — о Загитовой: похожа на ботоксное зомби. У неё что-то не так с головой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android