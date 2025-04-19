Алина Загитова показала, как в мокрой майке и на каблуках ходит по парижскому Лувру

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала кадры с прогулки по главному музею Парижа (Франция) — Лувру. Для фотографий Алина выбрала дерзкий образ в майке с эффектом «мокрого тела», облегающих лосинах на низкой посадке, перчатках и лосинах и на каблуках.

«Ребят, посмотрите где я… Мона Лиза», — подписала Загитова одну из публикаций, посвящённых походу в Лувр.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2025 году Загитова представит новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.