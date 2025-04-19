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Алиса Лью выиграла произвольную на командном ЧМ-2025, Губанова — четвёртая

Алиса Лью выиграла произвольную на командном ЧМ-2025, Губанова — четвёртая
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Чемпионка мира — 2025 американская фигуристка Алиса Лью выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Она набрала 150,97 балла. Второе место заняла американка Эмбер Гленн с результатом 148,93. Тройку лучших замкнула японка Каори Сакамото — 145,00 балла. Бывшая россиянка, ныне представляющая Грузию, Анастасия Губанова стала четвёртой с результатом 141,39.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Женщины, произвольная программа:

1. Алиса Лью (США) — 150,97 балла
2. Эмбер Гленн (США) — 148,93
3. Каори Сакамото (Япония) — 145,00
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 141,39
5. Моне Чиба (Япония) — 138,52
6. Лара Наки Гутманн (Италия) — 133,13

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