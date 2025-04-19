Сборная США выиграла командный ЧМ по фигурному катанию, Грузия заняла последнее место

Фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира — 2025, который проходил в Токио (Япония). За все выступления американцы набрали 126 баллов. Второй стала команда Японии с результатом 110 баллов. Тройку призёров замкнули представители Италии (86). Сборная Грузии заняла последнее место (68).

В составе сборной США выступали одиночники Илья Малинин, Джейсон Браун, Алиса Лью, Эмбер Гленн, парники Алиса Ефимова и Миша Митрофанов и танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Токио (Япония). Итоговая таблица сборных: