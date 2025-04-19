Сборная США выиграла командный ЧМ второй раз подряд в условиях отстранения россиян

Фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира второй раз подряд. В 2023 году на этих соревнованиях в составе американской команды выступали одиночники Илья Малинин, Джейсон Браун, Изабо Левито, Эмбер Гленн, парники Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер и танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

На командном чемпионате мира — 2025, который также проходил в Токио (Япония), вместо Изабо Левито участвовала чемпионка мира — 2025 Алиса Лью, а Книрим/Фрэйзер заменила пара экс-россиянки Алисы Ефимовой и Миша Митрофанова.

За все выступления в этом году американцы набрали 126 баллов. Второй стала команда Японии с результатом 110 баллов. Тройку призёров замкнули представители Италии (86). Сборная Грузии заняла последнее место (68).

Напомним, российские спортсмены не выступают на международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. В 2021 и 2019 годах именно сборная России выигрывала командный чемпионат мира.