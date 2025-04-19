Рудковская ответила на то, что говорила разные вещи о Розанове сейчас и четыре года назад

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отреагировала на активно обсуждающуюся в Сети информацию о том, что она говорила разные вещи о бывшем тренере академии «Ангелы Плющенко» Сергее Розанове сейчас и четыре года назад. Ранее Рудковская заявляла, что сохраняет хорошие отношения с Сергеем. Сейчас же, в связи с всплывшим скандалом, связанном с домогательствами к Веронике Жилиной, Яна заявила о том, что тренер ушёл из академии из-за постоянного плохого обращения с учениками.

«То, что Сергей Розанов – классный специалист, и про его отрицание при уходе я писала (в первом высказывании о ситуации с Вероникой Жилиной). Читайте внимательно мой текст!

P. S. Не могу не отметить, что после инцидента с Сашей Плющенко и другими детьми мы сделали ему первое и последнее замечание: не ругать детей матом, не унижать и не бить чехлами. Более на нашем льду это не происходило, у нас все наши ледовые академии в камерах. В наших школах это запрещено! Сергею оставили только группу с детьми, с которыми он пришёл к нам в школу. Только с этой группой он занимался и её вёл.

Важный факт – сам Евгений с Сергеем уже в своих группах с этого момента не работал! Если бы не два факта обмана меня и Евгения в стратегических важных для нас вопросах Сергеем, которые вскрылись только сейчас, не было бы рассуждений на тему «Верю – не верю»!» – написала Рудковская в телеграм-канале.