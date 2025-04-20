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«Осеннее обострение взяло верх». Евгения Медведева кардинально сменила имидж, сделав каре

«Осеннее обострение взяло верх». Евгения Медведева кардинально сменила имидж, сделав каре
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева кардинально сменила имидж. Она опубликовала видео в социальных сетях, на котором в парикмахерской меняет причёску на каре.

«Вчера осеннее обострение взяло верх...» — написала Медведева в соцсетях.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

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