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Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру
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Чемпионы России 2023 года в танцах на льду фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили профессиональную карьеру. Об этом они сообщили «Матч ТВ».

«Через пару недель создаются списки сборной команды на сезон-2025/2026, поэтому принято решение не отбирать чьи-то возможности, а главное — не обманывать самих себя и людей вокруг фразами про паузы, раздумья и прочие миражи. Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки», — приводит слова Худайбердиевой источник.

«Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Всё это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше», — сказал Базин.

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