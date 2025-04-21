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«Так предначертано судьбой». Худайбердиева — о причинах завершения карьеры

«Так предначертано судьбой». Худайбердиева — о причинах завершения карьеры
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Чемпионка России в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева назвала причины завершения карьеры.

«С самого детства тебе внушают сначала родители с тренерами, а потом ты и сам начинаешь безоговорочно верить в формулу успеха: не жалей себя, работай на износ, не халтурь и станешь олимпийским чемпионом. А что, если нет? Просто потому что. Вот «так получилось». Немного не повезло.

Травма или пандемия, отстранение твоей страны от участия в главных соревнованиях на пике карьеры, недостающая пара баллов для поездки на Олимпиаду, отсутствие здоровья. И просто так предначертано судьбой, но тебя к этому никто не готовил. Никто не говорил тебе, что делать, если не получится. Бывает так, что не дано свыше, чтобы получилось, не те планеты встали в знаке твоего восходящего солнца. В этом случае придётся остановиться. Сделать это вовремя, не потеряв себя и остатки своего здоровья», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

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