Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Погорилая: жаль, что Худайбердиева и Базин решили не кататься до Олимпиады

Анна Погорилая: жаль, что Худайбердиева и Базин решили не кататься до Олимпиады
Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая выразила сожаление о завершении карьеры танцоров на льде Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Худайбердиева и Базин в середине сезона сказали, что это их последний старт. О завершении их карьеры в паре было известно давно. Если честно, жаль, что ребята решили не кататься до Олимпиады, — они могли бы попробовать себя там. Возможно, они понимали, что у них не осталось сил», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Худайбердиева и Базин — чемпионы России (2023), двукратные вице-чемпионы России (2024, 2025), бронзовые призёры чемпионата России (2022).

Материалы по теме
Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android