Анна Погорилая: жаль, что Худайбердиева и Базин решили не кататься до Олимпиады

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая выразила сожаление о завершении карьеры танцоров на льде Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Худайбердиева и Базин в середине сезона сказали, что это их последний старт. О завершении их карьеры в паре было известно давно. Если честно, жаль, что ребята решили не кататься до Олимпиады, — они могли бы попробовать себя там. Возможно, они понимали, что у них не осталось сил», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Худайбердиева и Базин — чемпионы России (2023), двукратные вице-чемпионы России (2024, 2025), бронзовые призёры чемпионата России (2022).