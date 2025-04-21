Энберт: окончание карьеры Худайбердиевой и Базина пришло раньше, чем пик формы

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве Александр Энберт отреагировал на завершение карьеры танцоров на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Решение Худайбердиевой и Базина о завершении карьеры в паре — это грустно. Классная пара, мне она очень нравилась. Я всегда с радостью смотрел за их постановками. Ребята в сложный сезон стали чемпионами России, а после этого набирали, катали чище и становились лучше. Казалось, что вот-вот и они станут нашей топовой парой. К сожалению, окончание карьеры пришло раньше, чем их пик формы. Есть такое ощущение, что они ещё не всё сказали в спорте. Хотелось бы видеть их ещё.

Каждый спортсмен знает себя, свой организм, что ещё может сделать. Учитывая, что сейчас нет международных турниров, а в олимпийскую квоту допускают только одну пару, всё это в совокупности не даёт сохранить должный уровень мотивации, чтобы продолжать тренироваться в том же темпе и бороться за лидирующие места в сборной. С одной стороны, это решение ожидаемое, но в плане спортивной карьеры это неожиданность. Мне казалось, что они могут набрать и стать лучше. Лиза с Егором мне очень нравились каждый год, даже не в очень удачные сезоны», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.