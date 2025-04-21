Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова высказалась о завершении карьеры Худайбердиевой и Базина

Елена Радионова высказалась о завершении карьеры Худайбердиевой и Базина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала завершение карьеры танцоров на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Всегда грустно, когда спортсмены заканчивают карьеру. У Лизы с Егором был очень яркий сезон, когда они выиграли чемпионат России. Это была яркая пара. Конечно, такие новости расстраивают. Но что ещё делать? Думаю, в этом сезоне никто не мог бороться со Степановой и Букиным.

У Лизы с Егором была прекрасная карьера. Я уверена, что они очень запомнились болельщикам, их любили. Лиза и Егор очень харизматичные. Я желаю им быстрее найти то, чем они будут заниматься после спорта, своё призвание. Уверена, что у них всё получится. У Лизы ещё молодой возраст для танцовщицы — она ещё могла бы продолжать выступать. Самое главное — желание, но это её выбор и право», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android