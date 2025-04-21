Елена Радионова высказалась о завершении карьеры Худайбердиевой и Базина

Бывшая российская фигуристка вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала завершение карьеры танцоров на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Всегда грустно, когда спортсмены заканчивают карьеру. У Лизы с Егором был очень яркий сезон, когда они выиграли чемпионат России. Это была яркая пара. Конечно, такие новости расстраивают. Но что ещё делать? Думаю, в этом сезоне никто не мог бороться со Степановой и Букиным.

У Лизы с Егором была прекрасная карьера. Я уверена, что они очень запомнились болельщикам, их любили. Лиза и Егор очень харизматичные. Я желаю им быстрее найти то, чем они будут заниматься после спорта, своё призвание. Уверена, что у них всё получится. У Лизы ещё молодой возраст для танцовщицы — она ещё могла бы продолжать выступать. Самое главное — желание, но это её выбор и право», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.