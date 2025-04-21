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Худайбердиева: иногда страшно вспоминать, с чем сопрягался мой путь в фигурном катании

Худайбердиева: иногда страшно вспоминать, с чем сопрягался мой путь в фигурном катании
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Чемпионка России 2023 года в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева сделала неоднозначное заявление на фоне новости о том, что она и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру.

«В конечном итоге, а стоит ли оно всё того? Определённо да. Иногда мне, конечно, страшно вспоминать, с чем сопрягался мой путь фигурного катания. И, надеюсь, о каких-то ситуациях никогда не узнают ни мои родители, ни общественность. Но, с другой стороны, это очень закаляет по жизни, и тебе искренне кажется: этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Чтобы всё это выдержать и не сломаться, нужно быть по-настоящему сильным человеком. Поэтому, уважаемые родители, всё же подумайте, хотите ли вы для своего ребёнка такой судьбы», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

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